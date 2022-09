CONTINÚA LA TELENOVELA. La separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández sigue dando qué hablar. Este miércoles, Christian Domínguez le respondió fuerte al ‘Rey de los huevos’ y aseguró que su hijo Valentino no necesita que le pague el colegio y otras necesidades, ya que tiene dos padres.

Asimismo, aseguró que el martes intentó comunicarse con el empresario para que le aclare el tema pero no le contestó. Ante ello, el popular ‘huevero’ negó que haya recibido una llamada del cumbiambero, en declaraciones para Amor y Fuego.

Más tardes, en un adelanto de Magaly Tv La Firme, Rafael Fernández aseguró que quiere hablar con Christian Domínguez. “Tenemos una conversación pendiente y eso lo vamos a arreglar personalmente”, acotó el todavía esposo de Karla Tarazona.

Por su parte, el cumbiambero también declaró para el programa de la urraca y aseguró que le incomodaba que Rafael haya dado a entender que él le habría faltado el respeto a su matrimonio con la conductora.

Adelanto de Magaly Tv La Firme muestra el mensaje que le mandó Rafael Fernández a Christian Domínguez, luego de su fuerte pronunciamiento de este miércoles.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ CUADRA A RAFAEL FERNÁNDEZ

Christian Domínguez rompió su silencio luego de la polémica entrevista que le brindó Rafael Fernández a Magaly Medina, donde aseguró que pese a su separación de Karla Tarazona, seguirá velando por la educación de sus hijos, el menor de los cuales es del cumbiambero.

“Me incomoda porque, como a cualquiera, es como si mi hijo estuviera huérfano, como si mi hijo no tuviera un padre que trabaja por él, no tuviera una pensión, una madr e y en ese momento quise hacer mil cosas”, dijo el cantante.

En ese sentido, confirmó que le pasa una pensión a su hijo del 50% de sus gastos, lo suficiente para que estudie, tenga dónde vivir y una buena alimentación. “Mi hijo no necesita de nadie, tiene a dos padres que trabajan por él y yo creo que eso que dijo lo pinta de cuerpo entero” , indicó.

En otro momento, Christian Domínguez le pidió a Rafael Fernández que se rectifique en sus declaraciones sobre su hijo. “ Yo espero que esto se rectifique, que lo explique en su momento... El día de ayer intenté comunicarme con él, más calmado y no tuve suerte porque estaba apagado el teléfono. Voy a insistir a no ser que escuche públicamente y que para mí sea lo suficientemente tranquilo y explicado, si no lo hace públicamente yo lo voy a hablar”, aseguró.

