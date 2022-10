Rafael Fernández decidió defenderse con todo luego de la polémica que se levantó cuando fue acusado de no cumplir con las promesas que le hizo a Karla Tarazona tras su separación. El popular ‘Rey de los huevos’ aseguró que ha cumplido con la pensión del colegio de los hijos de la conductora de televisión hasta fin de año, tal y como lo demostró con unos comprobantes de pago por la suma de 6600 soles y 600 soles adicionales.

Además, indicó que no le dio los 8000 dólares que le prometió por la garantía de la casa de La Molina porque ella se fue fuera del tiempo que acordaron con la propietaria, además de dejar la casa descuidada, por lo que el dinero también iría para las reparaciones del inmueble.

KARLA TARAZONA NO QUISO FIRMAR ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Por otro lado, Rafael Fernández indicó que el día de la conciliación iban a firmar un acuerdo de confidencialidad pero la conductora se negó en el último momento. “ Karla me pidió que lleve los 8 mil dólares en efectivo, yo los llevé y le dije, ‘bueno, firma el contrato de confidencialidad, llévate los 8 mil dólares pero yo no quiero estar nunca más en el medio’. Karla dijo que no, ‘no quiero porque a mí nadie me va tapar la boca’” , contó el popular ‘huevero’.

Finalmente, el ‘Rey de los huevos’ aseguró que ayudó a su exesposa en los gastos de su nuevo departamento y mostró un excel con los pagos que le abonó para implementar su nuevo hogar. Entre los gastos están materiales, mano de obra, muebles, visita de emergencia, todos por un total de 3688 soles.

Sin embargo, indicó que decidió dejar de apoyarla cuando lo acusó de no haber cumplido con sus promesas. “Le pagué a la nana hasta el viernes, ya se retiró. Cuando ya sucedió todo esto yo dije ¿dónde estamos? Lo que no quería esra salir y luego me volviste a sacar en todos lados encima diciendo ‘Rafael faltó a su palabra” , lamentó el empresario.

Rafael Fernández no se quedó callado y arremetió contra Karla Tarazona en Amor y Fuego.

