Rafael Fernández viene siendo blanco de críticas y cuestionamientos por haber dado una declaración que muchos han interpretado como una comparación de ayuda a los hijos de Karla Tarazona con un apoyo a ollas comunes, luego de que dijera que podría abrirles un fondo económico.

En declaraciones al programa de Magaly Medina , Rafael Fernández indicó que ayudaría a los hijos de Karla Tarazona con vivienda, escolaridad y que, posiblemente, les daría un fondo económico para que puedan utilizar en un futuro.

“Lo que yo estaba pensando es hacer un fondo porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos. Yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo, ya ellos tienen que aprovechar la oportunidad”, dijo el empresario también conocido como ‘Rey de los huevos’.

TROME | Rafael Fernández pagará costoso colegio de los tres hijos de Karla Tarazona

HIJOS DE KARLA TARAZONA TENDRÍAN FONDO

En otro momento, Rafael Fernández, conocido como el ‘Huevero’, deslizó la idea de abrir un fondo bancario pensando en el futuro de los tres hijos de Karla Tarazona. Además, remarcó que la conductora y sus pequeños seguirán como socios en el Club Regatas.

“En el tema de cosas, ellos están como socios de Regata, no voy a quitar jamás eso, seguirán ahí . Yo los voy a ayudar hasta que, no sé, Karla tenga otra pareja y no quiera que yo haga nada. Por el momento, si yo puedo ayudar en algo, lo voy a hacer siempre... Sí lo van a hacer (tener comodidades), mis hijos están super grandes. Si yo puedo, lo voy a hacer. Estuve pensando que no creo que sea tan loco es hacerles un fondo para su futuro. Son chicos que valen la pena en muchos sentidos ”, puntualizó.





