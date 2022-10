Rafael Fernández se despachó con todo contra Christian Domínguez luego que, hace unos meses, el cumbiambero saliera a decir que siempre veló por los hijos de Karla Tarazona con Leonard León y que inclusive los niños lo llamaban ‘papá' por su estrecha relación.

“Christian Domínguez vivió cuatro años con los hijos de Karla ¿qué aportó a sus hijos? ¿les dejó algo? Eso es lo que nadie ha puesto y les doy una idea, nadie ha puesto ¿qué recibió Karla de sus otros esposos? Sobre todo de Christian Domínguez, él no era pobrecito, no es que salió con una mano delante y una mano atrás. Christian tiene los chifas, los carros, un montón de cosas . Christian no le dio nada para sus otros hijos, sabiendo que Leonard tampoco aportada y de eso nadie dice nada, todo el mundo se queda calladito”, dijo el popular Rey de los Huevos en declaraciones para Amor y Fuego.

Asimismo, el ‘huevero’ aseguró que cuando el ‘Wachimán’ terminó con Karla Tarazona no volvió a ver a los hijos de la conductora con Leonard. “Solo veía a sus hijos... qué sale a decir en televisión ‘pobrecito, que los niños me dicen papá', pero si no los recogía, solo recogía a Valentino, por eso es que yo me pegué mucho a los chicos porque ellos estaban solos. Y no es que yo quiera ser san Rafael, como dijo Gigi, yo lo que digo es que los chicos son muy buenos e inteligentes, yo lo que hice fue solo cumplir con ellos y ahora ya ni puedo verlos ni hablar con ellos porque estoy bloqueado”, acotó Rafael Fernández desilusionado.

Por otro lado, aseguró que Magaly Medina se ‘fue de boca’ al tildarlo de mentiroso. “Me están comparando como si yo fuese algo pareceido a Christian... eso factura pues... ¿cómo sé yo que esto está dirigido? Porque hay cosas que solo hemos hablado Karla y yo y las ha dicho Magaly. Yo le dije a Karla, no quiero estar en el show, en el espectáculo porque a mí no me interesa para nada la fama, no entiendo por qué me quieren volver a meter a este círculo”, agregó el empresario.

Rafael Fernández lamentó que Christian Domínguez haya dicho que era muy cercano a los hijos de Karla Tarazona con Leonard León.

TE PUEDE INTERESAR

Gisela Valcárcel vs. Raúl Romero: La guerra mediática que se inició por Delly Madrid

Ethel Pozo discute EN VIVO con Leysi Suárez: “Te has burlado de Giuliana, no puedes agredir por el peso”

André Silva se incomoda EN VIVO porque Tula le pregunta sobre su boda: “No te voy a dar detalles”