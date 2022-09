Adriana Quevedo y Kurt Villavicencio aparecieron hoy en la conducción de ‘D’ Mañana’ sin Karla Tarazona, luego que la empresaria se pronunciara el lunes en su programa luego del abrupto anuncio del fin de su matrimonio con Rafael Fernández. Los conductores comentaron las últimas declaraciones del ‘Rey de los huevos’ a Magaly Medina y también los rumores que giran en torno a su separación, que indicarían que era muy celoso.

“Quizá también se nos ha pasado a nosotros ciertas cosas acá en el programa que sí remarcaron celos y nosotros lo veíamos desde otro punto de vista”, dijo la conductora sobre el paso del empresario por el espacio matutino de Panamericana Televisión, en el que se encargaba de la cocina.

En ese momento, el popular ‘Metiche’ se atrevió a revelar una infidencia que le confesó Karla Tarazona el pasado lunes. “Cuando acabó el programa solo pude habler algo chiquitito con ella y le mencioné algo del tema de los celos, ella me dijo que el último día que Rafael había estado aquí y que Nicola Porcella estuvo en la cocina, él se había sentido medio... que lo miraba medio extraño a Nicola ¿habrá sentido celos de Nicola? ”, se preguntó el presentador de televisión.

RAFAEL FERNÁNDEZ: SÍ SOY CELOSO

En su exclusiva entrevista a Magaly Tv La Firme, Rafael Fernández fue consultado por la urraca sobre los rumores que apuntaban a unos presuntos celos de Christian Domínguez. “Creo que como cualquiera, soy celoso, pero de Christian prefiero no hablar nada. Sí soy celoso pero esos temas no los toco. Christian se porta muy bien con su hijo, se llevan bien y espero que siempre sea así”, se limitó a decir.

Asimismo, en declaraciones para Amor y Fuego, volvió a reiterar que era un hombre celoso y aseguró que tenía derecho a sentir celos de su esposa. “Soy celoso de por sí, lo acepto, he podido tener celos pero para mí Christian es una persona que va a ver a su hijo, que aporta, que no se desinteresa, pero lo que estoy diciendo es que sí soy celoso, para mí es normal, he tenido una mujer al lado súper linda, bella, con muchas cualidades, y obviamente puedo celarla ”, acotó el empresario.

