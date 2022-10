¿NUEVA PAREJA? Rafael Fernández se estaría dando una oportunidad en el amor luego de anunciar su separación de Karla Tarazona. La conductora y el ‘Huevero’ pusieron fin a su historia a fines de agosto.

Según el programa de Amor y Fuego, el empresario ya tendría una nueva pareja e incluso ya se lucen juntos con sus amigos, ya que compartió una foto en redes sociales.

No obstante, al ser consultado al respecto, Rafael Fernández solo atinó a reírse y evitar responder directamente. “Me tienes que preguntar de quién. Hay varias señoritas ahí (...) No me cierro las puertas, es bonito enamorarse. Ojalá un día”, expresó.

¿Por qué terminaron Rafael Fernández y Karla Tarazona?

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron su separación a fines de agosto a través de un comunicado; sin embargo, días después el empresario reveló que fue él quien decidió dar un paso al costado porque se le acabado el amor.

“Obviamente a Karla le voy a tener cariño, el amor por mi parte se fue desgastando”, confesó.

Rafael Fernández no se quedó callado y arremetió contra Karla Tarazona en Amor y Fuego.

