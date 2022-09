ROMPE SU SILENCIO. El médico Manolo Fernández, padre del aún esposo de Karla Tarazona, salió al frente para asegurar que no ha emitido ningún comentario sobre la polémica separación. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, reveló que su hijo Rafael Fernández no tiene ningún cargo en su empresa Farvet.

“Yo no he hecho ningún comunicado, han creado una cuenta falsa con mi nombre. Yo no sé nada, estoy de viaje. No he hablado nada con él, no tengo comunicación. No sé nada, estoy fuera del país. Yo no hablo con él hace tiempo, él no trabaja conmigo, ni sé nada de é l ”, dijo.

Sin embargo, ante la sorpresa de no saber nada de él, el reportero del magazine matutino le preguntó si se encuentra peleado con su hijo ‘Huevero’ y el médico lo negó. En esa línea, Manolo Fernández recalcó que su hijo tiene ya 50 años para responder por sus actos.

“ No, nada (no estoy peleado), yo estoy con otras actividades en estos momentos , no he tenido tiempo para conversar con él. No sé nada, él ya es una persona de 50 años, ya va a ser abuelo también. Yo tengo 80 años, yo ya estoy para irme al otro lado, más bien”, agregó.

RAFAEL NO TIENE GRANDES PROPIEDADES, REVELA INFORME

En el último programa de Magaly TV La Firme se emitió un informe que revela que Rafael Fernández no tendría las grandes propiedades, ni varios carros de lujos ni tampoco las exitosas empresas que mencionaba poseer. Incluso, hasta tiene una millonaria deuda.

En el informe, precisan que Rafael Fernández aparece como gerente de trece empresas, aunque solo cuatro de ellas están activas, entre ellas Farvet, de propiedad de su papá, el doctor Manolo Fernández .

Sobre los vehículos y la camioneta que mostró en alguna oportunidad, el informe precisa que ‘el Huevero’ solo tienes dos motos a su nombre, un pequeño automóvil Mini Cooper y una combi china, además, tiene tres propiedades en Asia, y dos de ellas son cocheras.