Rafael Fernández y Karla Tarazona anunciaron el último viernes 26 de agosto su separación en medio de un comunicado en redes sociales. La conductora de televisión ha evitado pronunciarse, sin embargo, se ha refugiado en sus tres hijos y lo mismo estaría haciendo ‘El Rey de los Huevos’.

LEE TAMBIÉN: Karla Tarazona y Rafael Fernández terminaron su matrimonio y este sería el motivo de su separación

A través de su cuenta de Instagram, el empresario demostró que también está sufriendo por el fin de su matrimonio mediante un mensaje a su hijo, a quien le agradeció por acompañarlo en estos duros momentos.

“ Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí. Te quiere siempre, papá ”, escribió.

Rafael Fernández sufre por separación con Karla Tarazona y dedica mensaje a su hijo.

ESTA SERÍA LA RAZÓN DEL FIN DE SU MATRIMONIO

Aunque Karla Tarazona no desea pronunciarse sobre el difícil momento que atraviesa, trascendió que está triste y que la razón del fin de su matrimonio sería que ‘el amor’ que su esposo Rafael Fernández sentía por ella se habría desvanecido .

También se supo que la conductora del programa ‘D’mañana’ continuaría con sus labores en la radio y televisión, y que ‘seguirá adelante por sus hijos’, como afirmó en la foto que posteó a los pocos minutos de anunciar su separación.