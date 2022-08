¡LLEGÓ EL RATING! El sábado 27 de agosto se vivió una nueva contienda en el rating. La Gran Estrella emitió otra edición de su show y se enfrentó a La Voz Senior y JB en ATV. ¿Qué programa lideró? Aquí te contamos todos los detalles.

Gisela Valcárcel presentó una nueva gala de ‘La Gran Estrella’ que contó con la participación de varios artistas. Entre los momentos claves del programa se encuentra el cruce de palabras de Yahaira Plasencia con Michelle Soifer.

Por otro lado, La Voz Senior emitió otra edición de sus audiciones a ciegas con la participación de Daniela Darcourt, René de Menudo, Raúl Romero y Eva Ayllón.

Pelea entre Yahaira y Michelle Soifer

RATING SÁBADO 27 DE AGOSTO (Lima):

El ráting del sábado 27 de agosto lo lideró ‘Los milagros de la rosa’ con 9,6 puntos. Es importante mencionar que ningún programa pasó los dos dígitos. La gran estrella quedó en el segundo puesto con 8.7 puntos. Aquí la lista completa.

1. Los Milagros de la Rosa: 9.6 puntos

2. La Gran Estrella: 8.7 puntos

3. El Reventonazo de la Chola: 8.3 puntos

4. JB en ATV: 8.2 puntos

5. La Voz Senior: 7.8 puntos

Michelle Soifer se pelea con Yahaira Plasencia en La gran estrella

YAHAIRA Y MICHELLE SE PELEAN: “¡Tampoco eres la santa patrona de todos!”

Unas palabras de Yahaira Plasencia fastidiaron a Michelle Soifer, quien no dudó en decir que si ella quiere ser la reina de todos ella, Susan y Ruby se pueden ir del programa.

“Yahaira tampoco eres la santa patrona de todos (Yahaira: No soy la patrona, pero me comprometo, algo que tu no haces) Si tú quieres apoyar a todos entonces nosotras tres nos retiramos”, manifestó.

La salsera le recomendó comprometerse con sus participantes: “Tú mismo equipo te ha dicho que no te tiene presente, comprométete, yo creo que debes comprometerte (Michelle: Gracias por tu consejo, cuando te los pida me los das”.