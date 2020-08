Ray Sandoval nuevamente en el ojo de la tormenta. El que parecía iba tener una prometedora carrera en el extranjero luego de haber desfilado su talento por el Monarcas Morelia de México, ahora se convierte en protagonista de diversos titulares y no precisamente por su destreza con el balompié. El jugador de Sporting Cristal fue detenido la madrugada de este domingo por manejar ebrio, chocar un vehículo y darse a la fuga.

NO QUISO RECONOCER A SU HIJO

En el 2018, Ray Sandoval fue demandado por filiación y alimentos ante el Poder Judicial en Comas, debido a que su expareja, la voleibolista Karla Moreno, lo acusó de no querer reconocer a su hijo. La relación entre ambos terminó cuando ella tenía tres meses de embarazo y fue allí que el futbolista le pidió que abandonara el departamento que compartían.

“Su mamá es quien siempre le metió cosas en la cabeza acerca de mí, que yo no era la chica adecuada para él, que era una interesada en su dinero. Yo no soy ninguna interesada, lo conozco cuando ni siquiera integraba en el Sporting Cristal”, indicó Karla Moreno. La joven era representada por la doctora Rosario Sasieta, quien nos dio más detalles del caso.

Los escándalos de Ray Sandoval: Negó su paternidad

“El caso subió hasta el Sexto Juzgado de Familia. Él nunca tuvo la hombría de presentarse ante el juez y abrir su boca para que se tome el ADN. La pensión quedó en 2000 soles. La prueba se la hizo finalmente y él la pagó, el ADN demostró que él era el padre”, indicó la doctora Sasieta, quien actualmente asesora por citas virtuales al 987 372 423 y en el correo: sasietatv@gmail.com. Lo que continuó en la carrera de Ray Sandoval solo fueron escándalos mediáticos con chicas del espectáculo.

SHIRLEY ARICA: UN BREVE ROMANCE

En agostos del 2019, los rumores de este idilio iniciaron en Instagram cuando la modelo Shirley Arica publicó una foto tomando de la mano al deportista en la que se aprecian sus tatuajes. En otras imágenes y videos, se observa a la popular ‘Chica Realidad’ abrazada de Ray Sandoval en una reunión.

Todo parece indicar que el amor solo duró unos meses pues Shirley Arica fue tajante al mencionar que entre ellos ‘no hubo mucha química'.

“No es algo grato de qué hablar. El chico nada que ver, creo que cuando no hay química, no hay química. Si lo veo lo saludo, no tengo ningún problema con él”, dijo la modelo sobre el futbolista.

Shirley Arica y Ray Sandoval: La foto que confirmaría su romance.

RAY SANDOVAL OFICIALIZA A ANDREA MIRANDA

En enero de este 2020, Andrea Miranda y Ray Sandoval hicieron público su romance. La modelo, que estaba a punto de casarse con Sebastián Lizarzaburu, gritaba a los cuatro vientos que era la pareja oficial del futbolista.

El romance no fue bien visto porque, aparentemente, inició al poco tiempo de que la escultural jovencita había puesto punto final su romance con el popular ‘Hombre roca’.

DETENIDO POR MANEJAR EBRIO, CHOCAR Y DARSE A LA FUGA

El jugador de Sporting Cristal, Ray Sandoval , fue denunciado públicamente por el exchico reality Sebastián Lizarzaburu por chocar el auto de su madre y darse a la fuga. El pelotero se encontraba con su pareja y lejos de atender la emergencia huyó del lugar, pero fue detenido por la Policía Nacional tras una persecución, mientras que la expareja de Andrea San Martín no dudó en decirle de todo, pues horas después se confirmó que el futbolista se encontraba en estado de ebriedad al presentar alcohol en la sangre hasta tres veces más de lo permitido.

Ray Sandoval: La furiosa reacción del futbolista que tuvo que ser reducido por la policía

1.73 GRAMOS DE ALCOHOL POR LITRO DE SANGRE

Los agentes policiales mencionaron a Canal N que el futbolista ya se había retirado de la comisaría cerca de la 1 de la tarde. El dosaje etílico que se le practicó arrojó 1.73 gramos de alcohol por litro de sangre, tres veces más de lo permitido.

En un video que fue publicado en Twitter se puede ver el momento de la intervención de Ray Sandoval y el reclamo eufórico de los familiares de Lizarzaburu, al punto que casi llega a los golpes . El jugador de Sporting Cristal hasta tuvo que ser reducido por la policía ante su reacción violenta durante la detención.

Ray Sandoval fue liberado tras permanecer detenido por manejar ebrio