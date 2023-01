Raysa Ortiz (27) volvió a Perú y por la puerta grande. Afirma que la gente le pide que no ‘atrase’ a Maricucha y deje tranquilo a Renato (Andrés Vilchez). Cuenta que en su relación con Santiago Suárez no hay un ‘felices los cuatro’ y han sabido manejar la distancia. Ha comido en los agachaditos su cebiche y pollo broaster.

“Mi personaje es una chica angelical, linda, misteriosa, no se sabe qué pasará más adelante, por ahora ha entrado a refrescar (la novela). Vamos a ver qué sucede con el personaje de Renato porque recién se han conocido”, dijo Raysa.

Los televidentes quieren que te quedes con Renato (Andrés Vílchez)...

Algunos me dicen que sí, pero otros…

No quieren que ‘atrases’ a Maricucha…

Me piden que no me meta con la parejita, pero todo depende de lo que diga la producción.

¿Qué tal la ‘química’ con Andrés?

Es un buen compañero, desde que nos conocimos repasamos los libretos y conversamos de nuestros personajes, todo bien con él.

LA RELACIÓN CON SANTIAGO SUÁREZ

¿Es difícil mantener una relación a distancia?, porque radicas en México y Santiago (su enamorado) aquí en Perú...

La verdad con Santiago estamos superbién, nos comunicamos siempre por videollamada. Yo siento que nos apoyamos muchísimo.

¿No se les ha complicado la relación?

Para nada, gracias a Dios. Somos amigos y también pareja, conversamos mucho y eso es importante para una relación feliz…

¿Nada de ‘felices los cuatro’?

Ja, ja ja, no. Todo supertranquilo, la verdad. Además, Santiago va para México y yo también vine un par de veces.

¿Cuánto tiempo tienen juntos?

Vamos a cumplir 5 años. Nos conocimos en la serie.

A sus 27 años, Raysa Ortiz todavía no tiene planes de boda y se abre camino en México. (Fotos: Lenin Tadeo / @gec)

¿Y cómo te conquistó?

Con Santiago éramos muy amigos, nos contábamos todo y ahí fluyó. Nunca nos imaginábamos que iba a pasar algo.

¿Es celoso?

Para nada. Nosotros hemos actuado en la serie como cinco años y nos ponían pareja a cada uno, es normal. No pasa nada, sabemos que es nuestra profesión.

Como se dice, no te corta las alas...

No, él me deja ser y yo también lo dejo. Cuando lo llamaron para ‘El gran show’ estábamos viviendo en México y le dije que acepte la propuesta porque es una faceta que él no había descubierto y es un buen bailarín. Llegó a la final y, para mí, él debió ganar.

RAYSA, FAN ENAMORADA DE SANTIAGO

¿Eres su fan?

Sí, una fan y enamorada.

¿Fue difícil para ti tomar la decisión de dejar todo y empezar de cero en otro país?

Sí, pero quería probar, buscar oportunidades como actriz y cantante, ya sea en México o en otro país.

¿Fuiste a tocar puertas?

Gracias a Dios México nos ha abierto las puertas. He grabado cosas allá, mi hermana Sirena también y la idea es que poco a poco nos vayan conociendo, hacer bulla, que el Perú suene en todos lados.

Sirena, tu gemela, ¿es tu cómplice?

Así es, recuerdo que una vez cuando estaba enferma me reemplazó en un taller de teatro de la escuela. Le dije que se aprendiera mi personaje y nadie se dio cuenta.

¿Han hecho eso con los enamorados?

No, ja, ja, ja… somos muy diferentes, cada una tiene su personalidad y todo.

Pero habrán hecho muchas travesuras de niñas.

Obvio, nosotras vivíamos en Surco, por la bolichera, y hemos jugado en la calle a la chapada, las escondidas, de todo con los amigos de la cuadra.

Raysa Santigao afirma que la distancia no ha sido problema en su relación con Santiago Suárez, con quien va a cumplir 5 años. (Fotos: Lenin Tadeo / @gec)

RAYSA ORTIZ TIENE SU BARRIO

¿Tienes tu barrio?

Claro y también he comido mi cebiche de carretilla, mi emoliente y su pollito broaster.

¿Y para cuándo la boda con Santiago?

No sabemos, no hay fecha. Estamos en un proceso, pero en algún momento sí va a pasar de todas maneras, ya tenemos casi 5 años.

¿Primero el anillo?

Claro, (se mira la mano), aquí no hay nada.

