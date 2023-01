Luego que Maite Perroni anunciara que está embarazada, los fanáticos de RBD se cuestionan si es que la actriz y cantante estará presente en todos los conciertos de la gira del reencuentro de la agrupación mexicana

Frente a estos cuestionamientos, Perroni salió al frente para asegurar que estará presente en cada concierto de la esperada gira que se desarrollará este 2023.

“¡Qué año me espera! Voy a ser mamá, voy a darle vida al ser más importante de mi vida y además voy a volver a estar con mis hermanos, con toda esa gente que nos ha dado tanto amor”, dijo la intérprete a la revista People en Español.

“Me estoy preparado para ello, desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa. La verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, es una etapa bellísima. Me siento super afortunada, creo que es un gran 2023″, agregó.

Tras ello, la recordada ‘Lupita’ en Rebelde reveló que la gira de RBD es la última que harán y no subirán más al escenario como grupo.

" Poder hacer nuevas historias y volver a contar el cariño tan gigante que se siente y qué mejor que sea a través de la música es el mejor idioma que existe. Nos hace conectarnos en muchos sentidos y pues la intención es disfrutarlo, compartirlo, cerrar un ciclo y poder estar juntos para poder hacer ese cierre que a todos nos faltó en su momento”, finalizó.

¿Cuándo comienza la preventa de las entradas de RBD vía TicketMaster en México 2023?

Rebelde regresa este 2023 con una serie de conciertos en el marco de su gira ‘Soy Rebelde World Tour’. La recordada agrupación mexicana anunció su retorno a los escenarios para dar 26 conciertos a lo largo de tres países y a continuación te contamos los pormenores de la preventa de entradas en México.

La banda integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera se hizo popular tras la serie Rebelde. Para esta gira, no estará Alfonso Herrera en la alineación de la agrupación. Pese a ello, los fanáticos se encuentras esperanzados por este reencuentro.

La banda mexicana comenzará su gira en Estados Unidos el próximo 25 de agosto en la ciudad de El Paso en el Sun Bowl Stadium. Esta durará hasta el 1 de diciembre, cuando RBD se presente en el Foro Sol en la ciudad de México.