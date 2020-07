EL KARMA LE PASÓ FACTURA. Rebeca Escribens sufrió un leve accidente en vivo en su bloque de Espectáculos de América Televisión, mientras le ofrecía disculpas a Ignacio Baladán por un polémico comentario que soltó hace un día.

La conductora se dirigió al chico reality luego de haber asegurado que se quería colgar de la fama de Ethel Pozo, cuando le preguntaron sobre un supuesto acercamiento sentimental con la hija de Gisela Valcárcel.

“Ignacio perdóname, me he sentido mal todo el día de ayer leyendo ese titular, que este japonecito me manda para que me de ataque de ansiedad”, dijo en referencia a un integrante de su equipo de producción.

“La próxima vez si te molesta algo Ignacio por favor mándame un WhatsApp, como diciendo, ‘Rebeca la fregaste, esto sí me molestó' y ya está, yo me retracto”, agregó Rebeca Escribens.

En ese momento, la conductora perdió al estabilidad y casi cae el piso. “Ese es el castigo divino”, indicó.

Rebeca Escribens sufre accidente EN VIVO mientras le pedía disculpas a Ignacio Baladán