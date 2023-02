NO LA SUELTAN. Flor Polo generó gran alboroto luego que en el programa “América Hoy” presentara su versión del nuevo tema de Shakira. La hija de Susy Díaz no recibió las mejores críticas tras su performance.

Una de las últimas en manifestarse respecto al tema fue la conductora de televisión Rebeca Escribens, quien con la sinceridad que la caracteriza contó cómo reaccionó al escuchar cantar a Florcita polo.

“Luego de esta discusión que espero que termine en buenos términos. Llegó Florcita pues, tremendo tema. Ahora, yo me atoré con la canchita cuando la escuché cantar. Decía pásenme un micro, pero después de escuchar a Florcita”, puntualizó previo a mostrar el videoclip en donde Flor aparece haciendo su versión de “Music Sessions, Vol. 53″.

¿Qué pasó con Florcita Polo y su canción?

Florcita Polo fue invitada a América Hoy y pasó un momento incómodo luego pasaran su cover de Shakira sin autotune. La hija de Susy Díaz no soportó la vergüenza y lanzó una advertencia directa a la persona que trabaja con ella.

“No me parece, me siento incómoda. Atento a las consecuencias de repente este año no trabajas conmigo, no voy a trabajar con alguien que me hace hacer papelones en TV, no estoy para tonterías”, expresó.

La empresaria afirmó que la producción de ‘América Hoy’ le pidió grabar la canción a última hora. “Me han obligado a hacer esta canción, y yo he estado ronca, y he hecho lo que he podido. No me van a criticar tampoco”, agregó.

