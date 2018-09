¿Rebeca Escribens se va de América Televisión? | FOTOS

Rebeca Escribens dijo que aún no sabe si continuará el próximo año en América con su bloque en Primera Edición y en el programa 'Mujeres Sin Filtro'.

“No sé dónde estaré el próximo año, pero lo que sí quiero y visualizo es mucho trabajo y salud. Mis ganas de continuar en América están y espero que de parte de ellos también. En el bloque estoy tres años, en el canal seis. Soy una suertuda de trabajar en un lugar donde encuentro risas. Además, jamás me han dicho qué decir, gracias a Dios”, afirmó Rebeca Escribens.

La conductora de América Espectáculos aseguró que el rating no le preocupa, pese a que es la líder de sintonía en su horario. Rebeca Escribens indicó que cualquier tipo de competencia es bienvenida, en referencia al nuevo espacio de farándula de ATV.

“No veo (las cifras), porque soy mala en los números. En cuanto a la competencia (Cachaza en ATV) es bienvenida, no acostumbro a mirar al lado, porque el horario no me lo permite, pero les deseo todos los éxitos”, señaló Rebeca Escribens.

Por último, la conductora de TV dijo que no sabe nada de las críticas de ‘Peluchín’ a los artistas de América Televisión.