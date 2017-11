Rebeca Escribens: Conoce al esposo de la carismática conductora de América Espectáculos [VIDEO y FOTOS]

La carismática conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens,es una de las figuras televisivas preferidas por el publico que disfruta de los programas matutinos. Ella no comparte mucho sobre su vida familiar, pero sí publicó unas cuantas fotos de su esposo en redes sociales. Aquí te contamos cómo es la relación de Escribens con el hombre que le robó el corazón hace 13 años.



Rebeca Escribens conoció a su esposo en un matrimonio. "No tenía idea de quién era yo, aunque ya había hecho ‘Camino a la fama’. No me dijo para salir antes de tiempo, no pidió teléfono, no me invitó a bailar, lo cual me encantó porque supe de inmediato que era una persona respetuosa", contó la conductora en una entrevista a Caretas.



A Rebeca Escribens le gustó que Carlos la tratará como si fuera una perfecta desconocida. Estuvieron saliendo por dos semanas y luego decidieron formalizar su relación, se convirtieron en enamorados el 4 de septiembre.



Rebeca Escribens no habla mucho de su esposo, pero en una entrevista que le concedió a Trome.pe contó alguno de sus secretos para mantener viva la llama en una relación de 13 años. "Somos una pareja que camina unida, pero cada uno tiene mundos distintos. Respetamos nuestros espacios, nuestra individualidad, eso es importantísimo, sino no tendríamos tantos años de matrimonio, y queremos tener el doble", dijo la conductora de América Espectáculos.



La conductora explica que la clave en su matrimonio es la confianza. "Jamás me va a censurar, puede hacerme un comentario constructivo, pero nada cercano a la opresión, nada de pedir clave de Facebook ni del teléfono. La gente que hace eso está loca, enferma. Por favor, chiquillas, si tu enamorado te pide eso, está enfermo y tiene que hacerse ver, no es sano. Los seres humanos, por más que seamos esposos o pareja, no somos dueños del otro", dijo Rebeca Escribens a Trome.pe.





