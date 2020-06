En la última edición de América Espectáculos, Rebeca Escribens le jugó una broma a Leslie Shaw con Sheyla Rojas al confundirlas tras un informe que se emitió en el noticiero. Resulta que la conductora las comparó por el color de su cabello.

Leslie Shaw lanzará su video ‘Estoy soltera’ junto a Thalía y Farina el próximo 19 de junio, debido a esto, Rebeca Escribens emitió un informe sobre la rubia a quien comparó con Sheyla Rojas.

Rebeca Escribens, fiel a su estilo, ‘felicitó’ a Sheyla Rojas por su nueva faceta como cantante y por su nuevo video con Thalía.

“Yo no sabía que la Sheyla cantaba, es la Sheyla que va a cantar con la Thalía, no le has visto el pelo. Igualita, mira la Sheyla tenía otro tipo de talento. Felicidades por el video”, le dijo Rebeca Escribens.

“Yo Soy Leslie Shaw” es el nombre de su nuevo EP en el que se podrán escuchar nuevos temas y la tan esperada colaboración con Thalía. para ser los primeros en escuchar mis nuevos temas. “Uffff!! Son tantas emociones!!!”, escribió la rubia.

Rebeca Escribens compara a Leslie Shaw con Thalía