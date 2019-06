Rebeca Escribens lloró de emoción con el tierno saludo de su ahijada por su cumpleaños | VIDEO

Rebeca Escribens está de cumpleaños. La popular conductora del bloque de Espectáculos de América Noticias: Edición Matinal cumplió este martes 42 años y como no podía ser de otra forma, sus compañeros la saludaron en vivo en este día especial.

Sin embargo, la también actriz no esperaba ser sorprendida con un video de un tierno saludo por su onomástico de parte de su ahijada Dalia, quien vive en la ciudad de Turín, en Italia, quien le cantó Feliz Cumpleaños en italiano.

Rebeca Escribens, quien estaba rodeada por Federico Salazar, Verónica Linares y 'Choca' Mandos en el set de televisión. no pudo contener las lágrimas cuando finalizó el clip y decidió explicar la razón de su llanto.

“La gente puede pensar que soy una exagerada (...) Ella (Dalia) es la hija de mi mejor amiga que vive en Turín (Ellas) Vinieron en mayo a estar conmigo, he estado en mi casa con la bebé. Es una niña hermosa, es mi alma gemela y me he encariñado mucho con ella”, expresó aún emocionada.

Rebeca Escribens se emocionó hasta las lágrimas con el tierno saludo de su ahijada por su cumpleaños. (América TV)

Durante la emisión del espacio que conduce, Rebeca Escribens también recibió varios arreglos florales, tres tortas, saludos de sus amigos cercanos, y hasta una serenata con mariachis, quienes le cantaron "Las Mañanitas".