Rebeca Escribens no se molesta cuando Rosángela Espinoza habla sobre su edad [ENTREVISTA y FOTOS]

Rebeca Escribens dijo que no le afecta ni le molesta que Rosángela Espinoza haga referencia a su edad, porque es la primera en burlarse con ese tema. Además, festejó la imitación que hicieron en ‘El reventonazo’ de ella, Verónica Linares y Federico Salazar.



¿Te sientes cómoda con Federico y Verónica en las mañanas?

Sí, es bien gracioso trabajar con Verónica, le he dicho que está perdiendo plata porque podría hacer otras cosas.



Quizás un stand up comedy...

Claro. El público así conocería la gracia que tiene, porque es bien palomilla y quiero aprovechar para decir que no tiene 45, sino 44.



Ustedes mucho hablan de la edad...

Soy la que más molesta con eso cuando alguien se juega con la edad, lo uso para seguir fregando la paciencia a todo el mundo. La edad son solo números, lo importante es qué cosas haces con esos números, no importa si tienes 20, 40 o 60, solo interesa sentirte bien con lo que tienes.



Rosángela Espinoza siempre hace alusión a tu edad.

Imagínate, condenada, no pienso decirle nada porque soy una de las que se juega con eso.



¿No te molesta que ella hable de ese tema?

No. Quién soy yo para decirle qué cosa debe de hacer o no.

Karen Dejo afirmó que ella es una ‘loba vestida de oveja’.

No opino nada, solo pienso en mí.



¿Qué te pareció la imitación que le hicieron a los tres en ‘El reventonazo de la Chola’?

Fue muy gracioso, nos divertimos un horror, Ernesto es un genio. Me imagino (que ‘Nabito’, quien la imitó) vino a ‘zapear’ para coger mis gestos y los de Verónica y, bueno, Federico es una institución. Creo que si están imitándonos es porque hacemos un buen equipo y eso es lo más importante.

Rosángela Espinoza vs. Rebeca Escribens

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE