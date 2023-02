NO LA CONVENCIÓ. Rebeca Escribens se tomó unos minutos de su bloque “América Espectáculos” para opinar sobre “TQG”, el nuevo tema que estrenaron Shakira y Karol G y que ya se convirtió en tendencia.

Sin embargo, la también actriz reconoció públicamente que el nuevo tema de las colombianas no le gustó del todo. “Creo que Bruno, nuestro reportero y quien locuta no le gustó porque dice: ‘Solo el tiempo dirá. La verdad es que no me prende la canción. Ahí no más” , resaltó en un inicio.

La conductora de televisión decidió darle una nueva oportunidad al tema, pero tras escuchar unos segundos dijo: “Agarro mi cartera y me voy”.

Finalmente, Rebeca dijo públicamente cuáles son los temas de su preferencia, los mismo que bailaba en su juventud. “Como cuando yo salía a bailar era merengue, salsa, cumbia. Hora de irse y que entre una nueva generación”, resaltó la figura de América Televisión.

Shakira y Karol G estrenan canción ‘TQG’

Shakira y Karol G lanzaron el tema ‘TQG’, tal como prometieron días antes. Las artistas colombianas se dejan ver con un look de estilo salvaje, con flamas de fondo.

Las intérpretes también mostraron su talento para el baile mientras se escucha: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” es una de las frases que se puede escuchar en el video. La letra de la canción iría dirigido a Gerard Piqué y Anuel, exparejas de Shakira y Karol G, respectivamente.

Una de las partes más impresionantes del video musical es una escena en la que Karol G se lanza al vacío desde un precipicio. Además, Shakira realiza unos sensuales movimientos en lo que parece ser un paisaje glaciar.