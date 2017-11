Rebeca Escribens se las trae. La conductora de 'América Espectáculos' se caracteriza por no tener pelos en la lengua y se desatada cada vez que tiene la adrenalina al 200%. Esta vez, hizo una promesa por el futuro de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 antes del partido de este viernes 10 de Perú vs. Nueva Zelanda.

Después de una nota sobre Pochita y el futuro de la selección peruana y sus positivas predicciones, Rebeca Escribens decidió alborotar el set de América Espectáculos con una promesa que cumplirá si Perú llega al Mundial. ¿Qué dijo la conductora?

"Lo único que sí me voy a aventar a decir es que si vamos al Mundial, me chapo a Farfán y le toco la pierna a Sebastián Salazar (hijo de Federico) No me respondas Salazar. No hay carta de permiso porque el niño tiene cerca de 30 años ya", dijo Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens sobre hijo de Federico Salazar

Esta propuesta 'indecente' causó la risa en el set de América Noticias: Primera Edición. Sin embargo, cuando las cámaras captaron a Federico Salazar, el conductor se mostró serio pues su hijo ya tiene una pareja.

"Yo le voy a contar a Astrid ahora que regreso. Le voy a contar todo lo que estás diciendo ahorita", dijo Federico Salazar. Rebeca Escribens aceptó que solo tocaría la pierna de Sebastián Salazar si es que su novia lo permitía.

El hijo de Federico Salazar, Sebastián Salazar, es actualmente conductor en Canal N. En entrevista con Trome, el joven de 28 años manifestó que la nariz que ambos tienen ya es marca de la familia.

¿El mejor consejo de tu padre?

Si quieres ser barrendero, trata de ser el mejor, pero sobre todo, sé feliz.

