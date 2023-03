En su visita de este jueves 2 de marzo al set de “Mande quien mande”, la conductora de televisión Rebeca Escribens descartó que exista alguna rivalidad entre ella y Valeria Piazza.

“Es verdad que te pones nerviosa cuando sales de vacaciones porque eres reemplazada por la guapa y joven Valeria Piazza”, consultaron a la figura de América Televisión.

Rebeca Escribens asegura que no se pone celosa cuando Valeria Piazza la reemplaza

Ante ello, la también actriz aclaró que a ella nunca la reemplazan cuando se ausenta de su programa, pues aseguró que Valeria Piazza también es parte de “América Espectáculos”.

“La otra vez me preguntaron: ‘Oye, sí que te reemplazó’. Pero a mí nadie me reemplaza, somos un equipo… Valeria, Jazmín, Natalie y yo somos un equipo, formamos parte de ‘América Espectáculos’”, resaltó . “Yo soy la más loca porque soy la más recorrida, uno tiene más cancha. Y cuando ella me necesite yo voy a estar allá”, acotó.

En esa línea, la figura de televisión reconoció que sí tiene miedo de perder su trabajo; sin embargo, aseguró que nada hará que se descuide de su vida personal y su familia.

“Algo más que quería decir es que cuando salgo de vacaciones me da miedo mi trabajo porque todo puede perderse de la noche a la mañana, pero tampoco voy a descuidar mi vida personal y mi familia, así de simple”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR