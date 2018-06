Rebeca Escribens se pone 'brava' con Oscar del Portal por bromear con su cumpleaños | VIDEO

Rebeca Escribens celebró su cumpleaños número 41 en el noticiero Primera Edición de América Noticias. La conductora de espectáculos recibió el abrazo y saludo cariñoso de sus compañeros Federico Salazar, Verónica Linares y Oscar del Portal.

El momento divertido del día llegó cuando el comentarista deportivo hizo el pase para el segmento de Rebeca Escribens. Oscar del Portal dedicó unas palabras a su compañera y bromeó con la edad que cumplía este lunes 11 de junio.

"Y la verdad, yo quiero felicitarla. Ya quisiera llegar yo así a los 50", dijo O scar del Portal ante la sorpresa de sus compañeros y de la propia Rebeca Escribens . Tras escuchar esto, la conductora se bajó las mangas de la blusa y comentó:

Cantan ¡Feliz cumpleaños! a Rebeca Escribens

"Me bajo las mangas, ahorita ya vas a ver", dijo Rebeca Escribens ante la mirada atónita de Verónica Linares. Federico Salazar y sus compañeros fueron a darle un abrazo a la conductora de espectáculos, quien los aceptó feliz.

Sin embargo, Federico Salazar le reiteró a Rebeca Escribens que O scar del Portal dijo que ella cumplía 50 y no 41 años. Por ese motivo, la conductora le pidió al comentarista deportivo que se pare a su lado para aclarar la situación.

Rebeca Escribens: 41 y bien puestitos... nada de 50. No sé en qué momento perdió la brújula.



Oscar del Portal: Yo no digo que tengas 50, dije que me gustaría llegar con ese entusiasmo a mis 50.

Rebeca Escribens: Dímelo más acá...

Oscar del Portal: 50 centímetros más, digo.

Rebeca Escribens: Ah, ya, jajajaja

Una vez que el programa terminó, Federico Salazar y Verónica Linares se acercaron hasta donde estaba Rebeca Escribens para cantarle con torta en manos el feliz cumpleaños. Sin embargo, por el corto tiempo que quedó, no se pudo ver el momento en que la conductora sopló la vela.

Oscar del Portal bromea con Rebeca Escribens

