Rebeca Escribens aseguró que Ducelia Echevarría sí le faltó el respeto a Johanna San Miguel.

“Fue una falta de respeto lo que hizo Ducelia con Johanna, quien es la conductora del programa, y no estaba haciendo un análisis psicológico, creo que es su deber como conductora conocer a su equipo. Eres una mujer fuerte, pero también vulnerable” , afirmó.

¿QUÉ PASÓ CON DUCELIA ECHEVARRÍA Y JOHANNA SAN MIGUEL?

Ducelia Echevarría y Johanna San Miguel protagonizaron un fuerte intercambio de palabras el pasado jueves en EEG, cuando discutían sobre una competencia del último miércoles en la que la popular ‘chata’ acusó a la rubia de haber abandonado la competencia.

“Yo a Ducelia la quiero mucho, ella sabe, yo sé cómo es, la he vivido en mi equipo, es una persona impulsiva, sentimental, vulnerable, es una persona que tiene mucha fuerza pero también muy sensible y se siente a veces atacada con los comentarios. Yo con todo el cariño que le tengo, te escucho, lo proceso y dejo nada más que sigas”, dijo la conductora de Esto es Guerra.

Sin embargo, Ducelia Echevarría le contestó a la popular ‘chata’ de manera inesperada. “Bueno, yo estoy acá para competir, no para que me hagan un examen psicológico. Solo me voy a dedicar a competir y nada más... a mí nadie me dice qué decir por si acaso Johanna, tengo 30 años biuen puestos, soy madre y aquí nadie me tiene que decir qué decir en el micrófono”, acotó la rubia.

En ese momento, Johanna San Miguel le preguntó qué quiso decir con sus palabras, porque con el ruido en el set no la logró entender. “No, no, pon la repetición y ahí me escuchas”, respondió Ducelia, generando la indignación de la conductora y la decisión del Tribunal de suspenderla.

“Que malcriada eres, qué lástima tan grande, qué pena, qué fuerte... ni más, nunca más, si algún día estuve a tu lado y si algún día te di la mano y hablamos tantas cosas, ni más, nunca más... qué horrible, yo no merezco esto bajo ninguna circunstancia por la cantidad de veces que yo he hablado con Ducelia por interno, aconsejándola, para que me venga a decir esas cosas a mí”, dijo indignada la ‘chata’.

Por su parte, el Tribunal aseguró que la rubia quedaba suspendida por pasar el límite de confianza y el respeto hacia los conductores de EEG.

