La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens aprovechó su espacio de espectáculos para pedir que no creen conflictos entre las conductoras María Pía Copello y Karina Rivera.

Estás declaraciones se dieron, luego de que Rebeca presentara las declaraciones de María Pía Copello, quien señaló que el mundo infantil quedó en el pasado.

“Tengo recuerdos maravillosos de María Pía y Timoteo. Dije que me arrepiento de haber tomado esa decisión porque durante muchos meses los niños y el público en general por la confusión que se generó me decían Karina. No repetiría (la experiencia) ... Hay una rivalidad innecesaria, nada que ver... Hace muchos años ya acabó la etapa de Karina y Timoteo. Me aferré un tiempo a los programas infantiles... pero decidí dejarlo y se terminó mi etapa infantil”, explicó Copello.

Ante sus declaraciones, Rebeca Escribens suscribió sus palabras y solicitó no generar conflictos entre las animadoras de televisión.

“Ahora María Pía se enfoca en los millenials... La cuestión en la vida es ir buscando tu sitio y en esa búsqueda surgen cosas buenas, malas, experiencias de todo tipo, así que dejen de estar creando conflicto donde no lo hay”, comentó tajante Rebeca Escribens.

