¡Reinaldo Dos Santos volvió acertar! Vidente predijo que Ivana y Jefferson no tenían futuro: "¡No hay nada!"

¡Volvió a acertar con su predicción! Reinaldo Dos Santos está en buena racha y tras predecir que Sheyla Rojas no se casaba con Pedro Moral, en el programa 'En Boca de Todos' también sorprendió a todos al vaticinar que la relación entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán no tenía futuro.



"No hay nada. Esa pareja no tiene futuro", fue el contundente comentario que Reinaldo Dos Santos lanzó en el programa del mediodía."Ella puede estar enamorada, pero él no lo está", volvió a decir el vidente sobre la relación de ambos personajes. Asimismo, descartó que regrese con Mario Irivarren.

"Van a pasar ocho meses antes que se de un cambio significativo en su vida. En lo laboral es un buen año para ella" , agregó.

Jefferson Farfán e Ivana Yturbe terminaron su relación tras la difusión del ampay que tuvo la modelo con Mario Irivarren, quienes se vieron durante la madrugada en la puerta de un edificio, en Surco, y donde hasta se agarraron de la mano.

En las imágenes del ampay del programa de Magaly Medina, se pudo ver cómo Mario Irivarren llega al edificio donde está ubicado el departamento en el que se estaba quedando Ivana Yturbe alrededor de las 3 de la mañana.

Tras esto, el futbolista habría tomado la decisión de terminar con Ivana Yturbe, a pesar que ella manifestó que la decisión la habían tomado hace más de una semana, ya que no estaba de acuerdo con su ingreso a 'Esto es Guerra' y mucho menos con que estuviera cerca de Mario Irivarren.