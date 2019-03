¡Lo dijo! Reinaldo Dos Santos predijo que Sheyla Rojas y Pedro Moral no se iban a casar | VIDEO

Lo dijo. El vidente Reinaldo Dos Santos predijo que el matrimonio de Sheyla Rojas y Pedro Moral no se realizaría. A fines del mes de enero, el brasileño se comunicó con el programa En Boca de Todos donde le consultaron por la parejita que se profesaba amor.

En esa ocasión, Reinaldo Dos Santos fue directo y claro en afirmar que Pedro Moral no sería el esposo de Sheyla Rojas. Incluso, el vidente vio que la rubia no viviría en Perú, sino en Estados Unidos con su nueva pareja.

"Esta persona no es tu esposo del futuro. Te lo digo en tu cara. No lo será. Vas a estar con otra persona que es muy diferente a él. Es más, ni siquiera vas a vivir en el Perú. Todo el mundo tiene derecho a vivir feliz con su matrimonio pero yo no vivo del presente, vivo del futuro y lo que veo es el futuro", declaró Reinaldo Dos Santos.

La Reacción de Sheyla Rojas sobre las predicciones de Pedro Moral

Ante esta situación, Sheyla Rojas se mostró un poco incómoda, pero dijo que su vida y su futuro dependía solamente de uno mismo. "Creo que cada uno forja su futuro y solo Dios sabe lo que pasa. Nosotros estamos disfrutando de esta etapa tan bonita"

Este tema también fue discutido con Pedro Moral. En una conversación con sus familiares más cercanos, el empresario manifestó que el matrimonio era un paso que tomaría una vez en toda su vida.