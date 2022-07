Rodrigo González arremetió con todo contra Reinaldo Dos Santos este jueves, al hablar de los videntes más conocidos de la farándula peruana. El conductor de Amor y Fuego llamó ‘charlatán’ al popular ‘Profeta de América’ y aserguró que sus pronósticos solo son certeros cuando la producción de América Televisión le ‘sopla’ sus adelantos.

“No me hables de ese charlatán, ese es el sumo de los charlatanes. Tiene más desaciertos... de cien disparates, uno le tiene que ligar” , acotó Peluchín, antes de hablar de otros psíquicos de Chollywood, como Hayimi, Mossul y Ágata Lys.

En ese sentido, consideró que muchos dijeron que Pedro Castillo no iba durar ni dos meses en el gobierno y que veían a una mujer en el poder. “¿Te acuerdas de Hayimi? tremendo charlatán. Mossul tuvo algunos aciertos, sobre todo en el fútbol, pero en la política no le atina a una. Ágata Lys me parece una de las más acertadas, creo que de todos, es la que menos falla”, indicó el conductor de Amor y Fuego.

Finalmente, aseguró que hay ‘algunos más charlatanes que otros’. “Hay unos que no le atinan a ni una y cuando le atinan, es porque la propia gente de la producción del programa para el que trabajan, le van diciendo los adelantos de lo que se viebne. O sea, lo único que acierta el charlatán Dos Santos es cuando alguien de América, de la producción, le dice ”, refirió Peluchín.

Peluchín aseguró que Reinaldo Dos Santos es el ‘sumo de los charlatanes’. También tuvo duras palabras contra Hayimi y Mossul.

DOS SANTOS DICE QUE CASTILLO SE VA EN 2023

Durante el programa ‘En Boca de Todos’, el vidente Reinaldo Dos Santos se animó a pronosticar el futuro del país, asegurando que Pedro Castillo no será más el presidente del Perú. “El próximo año 2023, el Perú tendrá nuevo presidente. Fijo, guarden este video y verán”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Alejandra le hace ‘roche’ Michelle en ‘EEG’: “Te pagan por ser el ‘sol’, más que eso no haces”

Reportero de América Hoy recuerda cuando trabajaba con Magaly: “Es malcriada, grosera y vulgar”

Rodrigo Cuba ya estaría conviviendo con Ale Venturo, desliza Amor y Fuego