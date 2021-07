Allison Pastor sobre Reinas del Show: "Es el comienzo de una bonita etapa para mí"

Allison Pastor ha demostrado en las tres semanas de gala de “Reinas del Show”, que es una de las candidatas favoritas para hacer ganadora del reality show, La esposa de Erick Elera se confiesa con TROME a pocas horas de la próxima presentación donde promete romperla y seguir brillando como lo ha hecho hasta ahora.

Has sido una de las mejores participantes, en estas tres galas de “Reinas del Show” con altos puntajes, ¿cómo tomas ese buen momento en el reality?

Lo tomo feliz, pero tranquila todavía porque faltan muchas fechas. Hay chicas que estás sorprendiendo. Así que tranquila y con ganas de dar lo mejor y seguir ensayando para que todo salga bien en cada gala.

Pero de hecho motiva que los esfuerzos que haces, ¿se vean reflejado en los altos puntajes?

Obvio, yo me siento orgullosa porque siento que valió la pena las horas de ensayo para tener ese puntaje. Yo estoy muy orgullosa de mí, mi compañero y coreógrafo, porque sin ellos no sería nada. Entonces, yo, súper agradecida.

¿Fuiste bailarina antes o es algo que te nace natural?

Me gusta el baile, yo soy una bailarina aficionada, como se dice, me encanta bailar desde pequeña. Recuerdo que me ponían en la televisión la música y bailaba sola como loca. También bailaba la música de Axe Bahía, pero nunca estudié baile, ni mucho menos participé en un concurso como ahora, pero si me encanta bailar. Creo que ahora es el comienzo de estudiarlo realmente y llegar a ser una muy buena bailarina.

Entonces, ¿estudiarás baile profesional tras “Reinas del Show”?

Quise estudiar, para mí estos son los inicios. Siempre quise estudiar, pero no tuve las posibilidades de hacerlo, pero nunca es tarde. Siempre me ha gustado el baile y ahora es el comienzo de una bonita etapa para mí.

¿Quiénes son tus rivales de cara a la final de “Reinas del Show”?

Korina Rivadeneyra, Milena Zárate, quien sorprendió la última gala. Apunto a ellas.

Hace unas semanas comentaste que eres cinturón negro en artes marciales, ¿qué te dio ese deporte?

El karate me dio mucha disciplina y perseverancia. Eso me está ayudando con el baile a tener disciplina y perseverancia porque hay cosas que no me salen. Entonces, no me frustro y sigo intentando hasta que salga.

¿Qué le dirías a tus detractores que piensan que estás en el reality por ser esposa de Erick Elera?

No les diría nada. Están en todo su derecho. Gracias a mi esposo que me ha dado la oportunidad que me conozcan más y yo feliz y agradecida por su apoyo y por el empujón que me dio, sin embargo, estoy demostrando que no estoy ahí por las puras. Estoy aquí porque me gusta bailar, bailo y quiero ganar.

El apoyo de Erick Elera, ¿es importante para ti?

Imagínate si no tuviera su apoyo no sería nada. Él me apoya un montón. Anteayer justo me acompañó a uno de mis ensayos, me corrigió muchas cosas porque él es bastante aplicado. Por ejemplo, el tema del sonido. A mi me encanta que me acompañe a mis ensayos porque me da más confianza y me dice las cosas como son. A mi me ayuda lo sincero que es conmigo. Yo feliz.

¿Fue difícil convencerte para que participes en “Reinas del show”¡

No nada que ver, cuando me dijeron se me abrió los ojos y dije increíble. Yo de chibola miraba el programa de Gisela y decía algún día me gustaría participar ahí y que me llame es como un sueño hecho realidad y altoque dije sí. Erick entendió mi emoción y apoyo. Entonces, por eso estoy aquí.

Ahora, que conoces a Gisela Valcárcel, ¿qué impresión te da?

Es una diosa para mí. Yo verla es increíble. Es linda. hermosa, súper carismática y es la diva del Perú.

La pandemia, ¿Cuánto les afectó?

Fue difícil porque imagínate de la nada, el ritmo de vida de él de trabajar y el mío, que yo tenía un negocio, fue chocante por el tema de trabajo, pero en el tema familiar fue bonito porque nos dimos tiempo de estar juntos todo el día y fue realmente hermoso. Es más, ahora nos extrañamos cuando salimos porque estábamos acostumbrados a estar encerrados en la casa, que cada vez que uno tiene que salir, nos decimos: “Amor, te extraño, no demores”. Y nos dio la oportunidad de abrir Riquichi Burger. Actualmente, estamos trabajando de manera delivery y nos dios la oportunidad de hacer una serie web, en el cual Lucas ( su hijo), ese niño está que brilla y quiere seguir actuando. Ahora, me dice que quiere bailar conmigo. La cuarentena, nos dio buenas oportunidades que supimos valorar y aprovechar.

¿Cómo hace para dividirse entre atender a sus hijo pequeño, Flavia y todos las cosas que hacía antes de entrar al reality?

Gracias a Dios. tengo el apoyo de mi esposo, ‘Meche’, que trabaja con nosotros y ha sido la nana de Flavia, una persona de suma confianza y me ayuda acá con la casa. Lo bueno, que Erick Elera no está trabajando, ya que terminó de grabar la novela y me está ayudando con los bebés Entonces, creo que fue el momento preciso ¿No? Porque sino estaría como loca, Erick me apoya mucho al igual que mi mamá y gracias a su apoyo, me están ayudando a que cumpla mis sueños porque ya es tiempo.

Tu sueño es ganar “Reinas del Show” y estudiar baile

Claro que sí, ese es mi sueño, yo participo en “Reinas del Show” para ganar. Así que eso está en mi mente, quiero hacer las cosas bien demostrando al público y jurado que yo puedo hacerlo y ganar. Yo feliz por lo que he hecho hasta ahora, pero perfil bajo y seguir ensayando porque hay cosas que todavía me cuestan, cargadas que no salen y que en cualquier momento van a salir y van hacer explosión en la pista (risas).

¿Qué es lo más difícil de bailar profesionalmente?

Las cargadas y los tiempos. Yo soy una desorejada. No escucho los tiempos, si ven mis ensayos, realmente van a ver lo que yo sufro con el tema de tiempos y cargadas. Yo soy maniática y ensayo hasta que me salga bien el día de la presentación.

¿Lo de Leslie Moscoso se solucionó el mal entendido?

Mira, te soy honesta, yo no sé lo que ha pasado con Leslie Moscoso. Yo no tengo nada contra ella. No la conozco tan bien. Solo de hola. chau, ¿cómo estás?, pero me sorprendió que dijera eso. Sin embargo, he decidido que para pelear se necesitan dos y yo realmente no quiero pelear con Leslie, que ella piense bien y se de cuenta si lo que está diciendo está bien o está mal. Por último, yo sé la calidad de persona que soy y jamás haría desplantes o miradas feas a las personas, porque yo no soy así y no me criaron así. Tengo muchos valores y jamás haría eso.

¿Un defecto que tengas?

Soy muy exigente conmigo misma. Quiero que las cosas salgan bien y pienso.

¿Una virtud?

Soy perseverante y tomo las cosas con calma.

¿Qué rescatas de la experiencia de “Reinas del Show”?

Los sueños se hacen realidad, todo es posible y con perseverancia, sin celos, sin mirar a nadie se puede conseguir las cosas. Con oídos cerrados estoy saliendo adelante.