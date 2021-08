¡Se encienden las alarmas en “Reinas del Show”!. Este miércoles por la tarde, una de las favoritas del reality de baile emitido los sábados a las 9:30 p.m. por América TV, Allison Pastor, no pudo continuar sus ensayos en la Academia y fue llevada de emergencia a la clínica.

Trome, tras este suceso, se comunicó con su fuente de ““Reinas del Show” y nos dijo lo siguiente: “Ella está bien. Ella tiene una lesión en la costilla y la lesión se extendió al dorsal derecho”, nos informó.

Allison Pastor tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica tras recrudecerse lesión durante ensayos

ALLISON PASTOR YA VENÍA CANSADA

Y es que horas antes a este suceso, Allison Pastor había comentado en una entrevista a los medios que ya estaba un poco sentida.

“Estoy lastimada y agotada, estoy muy molesta porque no puedo ni moverme. Yo me considero novata, sufro en mis ensayos al igual que todas, no soy bailarina profesional, merezco un puntaje justo por parte del jurado”, afirmó.

“Estoy lesionada, estoy mal, tengo una contractura muy fuerte, soy deportista y, sin embargo, jamás había tenido una contractura así. El dolor empezó en la costilla y ahora se extendió por el dorsal ancho. Estoy lastimada y agotada, estoy muy molesta porque no puedo ni moverme”, agregó.

“Esta puede ser una gran desventaja, sin embargo, la gala pasada yo ya bailé con dolor. Es decir, ya estoy bailando con dolor, así que esta vez también lo haré. Igual, mis ensayos son pausados, más lentos, sin entregar el cien por ciento, para poder dar un descanso al músculo y ya el día del show hacerlo lo mejor posible. A pesar de mi lesión, como siempre, esta semana voy a dar lo mejor de mí”, comentó.

