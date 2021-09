LE DIJO DE TODO. Melissa Paredes no permitió que Milena Zárate imite su desmayo y le dijera que no le cree en pleno programa en vivo de ‘Reinas del Show’. La conductora de ‘América Hoy’ se incomodó y no se quedó callada.

“Se pasó, qué mala leche para hacer eso porque yo de verdad me sentí muy mal, en serio casi me voy y me parece de mal gusto, fuera de las bromas, que encima se atreva a decir en vivo ‘el mal Paredes, desmáyate si puedes’, desubicada”, dijo Melissa cuando los reporteros de ‘Reinas del Show’ la abordaron.

Evidentemente incómoda, la esposa del ‘gato’ Cuba le respondió fuerte y claro a Milena fuera de cámaras. Precisó que no puede burlarse de esa manera cuando una persona pasa por un mal momento.

“No te pases, si yo tengo una compañera que se cae o le pasa algo no me voy a estar burlando y diciendo ‘ay que no le creo’. Hasta un cierto tiempo estaba gracioso, pero ya ahorita que agarró el micro y comenzó a hacer el desmayo como si fuera una payasa”, arremetió.

La conductora precisó que no tiene confianza con Milena para ese tipo de bromas, muy diferente a lo que sucede con Giselo, con quien comparte set en ‘América Hoy’.

“Edson siempre se presta para esas cosas, para incomodarnos, ya estamos acostumbradas, pero me parece de mal gusto que ella lo haga porque no tenemos la confianza que me tengo con Edson”, remarcó.