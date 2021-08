Santi Lesmes descartó que haya tenido algún problema con la actriz cómica María Victoria Santana, ‘La Pánfila’, luego de que le pidiera disculpas por si hizo algo malo en el pasado durante su eliminación de ‘Reinas del show’.

“No hay nada (de problemas entre ellos). Lo único que en una época coincidimos en un programa de televisión, nos hicimos buenos amigos y no sé por qué esa amistad desapareció. No sé si fue por algo que yo hice o dije, o simplemente como son las cosas en televisión, pues cuando trabajas con alguien hay más afinidad y cuando terminas (de laborar) eso desaparece”, explicó el jurado de ‘Reinas del show’.

Entonces, ¿tienes muy buena onda con ella?

La considero una chica agradable y una supermamá, por eso fueron mis palabras (en el programa).

Por su parte, María Victoria aseguró que prefiere no hablar del tema, pues no desea crear ‘controversia’.

Como se recuerda, en la última presentación de ‘La Pánfila’ en ‘Reinas del show’, Santi Lesmes elogió la puesta en escena de la actriz y aprovechó para disculparse con ella.

“Lo primero que quiero dejar en claro es que la ‘Reina del show’ no es la mejor bailarina, sino la ‘show woman’, la mujer que es capaz de crear un espectáculo y transmitir sensaciones a la gente que está atrás de las pantallas. Me ha parecido que has brindando un gran espectáculo con tu familia, eso (le quiero decir) a ‘La Pánfila’”, señaló en un inicio Lesmes.