Vania Bludau tras ganar la corona de 'Reinas del Show': "Un sueño hecho realidad" | FOTOS

Vania Bludau se llevó el triunfo y alzó la corona de 'Reinas del Show' al ser la favorita del público ante Korina Rivadeneira. Tras un impresionante baile representando a la princesa Jazmín, la exchica reality cautivó a los seguidores del programa.

Cuando Gisela Valcárcel anunció el resultado, informó que la pareja de Frank Dello Russo obtuvo el 47% de los votos de 'Reinas del Show'. La primera en reaccionar fue la esposa de Mario Hart, quien la cargó y celebró el triunfo de su contrincante en la final.

Durante la madrugada, la ganadora compartió en sus redes sociales varios de los mensajes de apoyo que recibió tras su victoria. Además, envió un mensaje de agradecimiento a la producción de Reinas del Show, así como a todas las personas que votaron por ella.

Reinas del Show Vania Bludau gana

"Un sueño hecho realidad. Gracias a ustedes me coroné como la Reina del Show!! Valió la pena cada hora de ensayo, cada una de las caídas y golpes. Hoy solo me queda agradecerle al público por tanto amor, por todo el aliento que me brindaron. No tengo palabras para describir lo bendecida que me siento", escribió en su cuenta Instagram.

"Gracias toda la gente de la academia y de producción del programa que hacen todo lo que está en sus manos y lo que no para que este programa sea TOP cada sábado. Gracias a todos de corazón. LOS AMO", finalizó Vania Bludau.