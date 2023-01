Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para opinar sobre el comunicado que emitió el futbolista Renato Tapia sobre su hijo no reconocido.

“Daniela (Castro) quiere que Renato Tapia firme a su hijo. Lo de la conciliación, el día de visitas, el seguro y la colegiatura, eso se verá después de que él firme al hijo que públicamente ya reconoció como suyo. ¿Pero qué es lo que necesita este hombre? Él debe estampar su firma, porque esto (su comunicado) no es una promesa de nada . Eso es palabrería barata y no dice nada”, comentó.

“ Con esto (el comunicado) no come su hijo y no va al colegio. Con esto, su hijo es un niño sin padre por más que él lo reconozca públicamente. Ante la ley ese niño tiene los dos apellidos de su madre y no tiene el apellido que le corresponde”, añadió ‘La Urraca’ de manera tajante.

COMUNICADO DE RENATO TAPIA

A través de un comunicado, el futbolista respondió a su expareja Daniela Castro que lo denunció por no asumir la paternidad de su hijo de 6 años y resaltó que asumirá su labor como corresponde.

“ Aclarar que desde el primer momento estuve presente para mi hijo Fabrizio , cubriendo sus necesidades y asumiendo las obligaciones que corresponden como padre”, dijo en su pronunciamiento.

El comunicado de Renato Tapia tras demanda por no reconocer a su hijo.

Además, el pelotero confirmó que se encuentra en un proceso de conciliación con Daniela Castro para llegar a un acuerdo formal. Precisó que esto es para velar por el bienestar de su hijo Fabrizio.

“Lamentablemente, este acuerdo aún no ha podido concretarse, pero estoy seguro que lo lograremos lo más pronto posible. Continuaremos manejando este tema de manera privada, por el bien de mi hijo y nuestra familia”, finalizó.

