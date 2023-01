Andrea Cordero, la esposa de Renato Tapia, está en medio de la polémica que vive el futbolista luego que fuera acusado públicamente por Daniela Castro en el programa “Magaly TV: La Firme” de no querer reconocer a Fabrizio, el hijo que tuvieron juntos hace casi seis años.

Si bien todo este escándalo ha hecho que su nombre cobre importancia, Andrea no es ajena al mundo mediático pues, además de estar casada con el mediocampista del Celta de Vigo, es una empresaria y conocida bloguera y es en esta última faceta es que hace un tiempo hizo una importante revelación sobre su salud.

¿Qué enfermedad incurable tiene Andrea Cordero?

Fue en justamente en su blog, que lleva por nombre “Amelia y su lámpara”, en donde Andrea Cordero reveló a finales de marzo de 2022 que desde hace varios años padece de SOP (síndrome de ovario poliquístico). Fue ahí que detalló cómo se enteró de que padecía este mal y otros detalles más.

“Algo en lo que siempre he hecho hincapié es consultar con buenos y responsables profesionales, para eso solo se tiene que indagar. El punto de partida fue ese, buscar quién y cómo. Sin mucho más que un par de citas y analíticas, el diagnóstico era bastante confuso y, probablemente, en vez de darme luces me oscureció más”, explicó en aquel entonces.

“Cuando me enteré de que tenía SOP, una nube de dudas horribles me acompañó durante un tiempo. Pensar que esto es algo que no tiene cura y que requiere mucho esfuerzo para sobrellevar, me abrumó muchísimo. Fueron unos cuantos años sintiéndome a la deriva hasta encontrar una respuesta consistente y trazar un horizonte, uno al que aún lucho por llegar. Cada vez más cerca, cada vez más segura”, agregó en la segunda parte del post en el que habla sobre este tema.

Publicación de Andrea Cordero, esposa de Renato Tapia, en Instagram. (Foto: Captura)

¿Cómo consiguió Andrea Cordero un correcto diagnóstico del SOP?

Andrea Cordero explicó en su relato que tuvo “que pasar por muchos consultorios para encontrar por fin a alguien que realmente supiera la magnitud del problema y que su manera de explicar o detallar no lastime mis sentimientos. De todos modos, me siento muy agradecida por todas las rocas que tuve que escuchar y las sonrisas que tuve que simular al salir de alguna cita, desarrollaron mi paciencia y mis ganas de investigar sobre el SOP en todas sus dimensiones”.

Asimismo, contó que “consiguió un nuevo endocrino. Es el segundo al que llego aquí en España y solo con la revisión de mis antecedentes, la exploración física y mis ciclos menstruales fue capaz de diagnosticarme con SOP y resistencia a la insulina. Desde entonces, he retomado el tratamiento con medicina y me siento mucho mejor”.

La madre de la hija de Renato Tapia manifestó que “no hay un criterio de diagnóstico unánime para el SOP. La literatura e investigación han mostrado que existe un conjunto de manifestaciones clínicas y analíticas. Mientras más evidencia exista, más rápido llegará el diagnóstico” y recomendó a sus lectoras no quedarse “con una única opinión y si tienes la posibilidad, encontrar a un especialista en SOP”.

¿Qué es el SOP, la enfermedad de Andrea Cordero?

Según la Oficina para la Salud de la Mujer (OWH), del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una afección que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. Las mujeres que sufren de SOP tienen un desequilibrio hormonal y problemas metabólicos que pueden afectar su salud y aspecto general. El SOP también es una causa común de infertilidad que se puede tratar.

Según su experiencia vivida, Andrea Cordero señala que “el SOP es un síndrome que engloba muchos aspectos, deja de ser solo un trastorno ginecológico y pasa a uno endocrinometabólico también. Aunque nunca lo hayas escuchado, dos de cada diez mujeres tienen SOP, lo que la convierte en la patología endocrina más común en mujeres de edad fértil”.

“Lo curioso del tema es que, aún siendo tan usual recibir a una paciente que posiblemente tenga SOP, los médicos suelen mostrar poca empatía y resumen su diagnóstico a la aparición de quistes en los ovarios o a la mala alimentación. Las alteraciones más frecuentes se muestran a nivel: reproductivo (hiperandrogenismo, anovulación, esteril (depresión, rechazo a la imagen” , precisó para finalmente dejar un mensaje a todas las mujeres.

“Entender que un cuerpo no te define y que eres muchísimo más fue mi principal medicina. Te dejo aquí con esta resumida y clara definición del SOP que me costó tanto entender y me sirvió para entenderme a mí misma”, finalizó en la publicación en su blog.

