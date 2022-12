Renzo Costa se animó a compartir una publicación en donde se le ve sonriendo al lado de Thalía Alva, su pareja. Sin embargo, no creyó que sus seguidores compararan a su pareja con Brunella Horna.

En la fotografía se ve a Costa abrazando a su novia, quien está con unos lentes oscuros. “A love so beautiful”, se lee en la leyenda de la imagen. Hasta se puede ver que Magaly Medina lo felicita: “Me encanta verte feliz”.

No obstante, una gran cantidad de usuarios se percataron que su pareja tiene un parecido con su ex, Brunella Horna, y no dudaron en hacérselo saber en los comentarios.

“Pensé que había vuelto con Brunella”, “Es Brunella 2″, “¿Regresaste con Brune?”, “¿Se consiguió una gemela de Brunella, acaso no la olvidas?”, “Vine a ver los comentarios, a ver si fui la única que la confundió con Brunella”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

El empresario no respondió a ninguno de los usuarios y se espera que mantenga el hermetismo sobre el tema. Cabe precisar que Costa atraviesa por una de las etapas más felices de su vida, ya que será padre de gemelos junto a Thalía Alva, con quien tiene dos años de relación.

Renzo Costa y su pareja. Foto: IG renzocosta458

Brunella reafirma que su boda fue postergada, pero no cancelada

En América Hoy, Brunella Horna reapareció luego de anunciar que su boda con Richard Acuña fue suspendida. La popular ‘Baby Brune’ afirmó que se trata de un tema de empatía y no un cálculo político, debido a las violentas protestas que se viene registrando en el país.

“Es difícil porque una boda se planea con mucho tiempo e ilusión, pero iba a ser muy irresponsable de nuestra parte realizar una boda, festejar, subir fotos riendo, cuando el Perú está sufriendo en este momento, hay muertes, así que tuvimos que tomar la difícil decisión de postergar la boda”, expresó.

La conductora remarcó que su boda fue postergada y no cancelada, es decir que sí se realizará, aunque evitó brindar fechas.

“Lo hemos tenido que suspender y ya luego lo vamos a hacer porque tenemos que ser empáticos con el sufrimiento del Perú en este momento”, dijo.

