El modelo Renzo Spraggon contó en ‘El valor de la verdad’ que tuvo un ‘affaire’ con Mónica Cabrejos, a quien calificó como una mujer ‘celosa’ y ‘despechada’.

“Estuvimos unos meses juntos. No éramos enamorados, pero me quedaba a dormir en su casa y la pasábamos bien. Me propuso vivir juntos, pero yo no quería vivir con nadie. Sé que quiso ayudarme para que esté más cómodo, pero prefiero tener mi espacio. ¿Si usaba su maquillaje? Para nada. Quiso hacerme quedar mal por despecho”, sostuvo el argentino, quien dijo que puso fin a su romance porque era muy celosa.

“Nos peleamos por un tema de celos. Tuve un desfile de ropa, terminó mi evento y me fui con un amigo a una discoteca. Salí un ratito, estábamos con tres amigas, mi amigo subió la foto y la vio Mónica. Me hizo un ‘quilombo’. Yo dije: ‘Hasta aquí nomás’. Le dije que no iba a dejar de hacer mis cosas ni por ella ni por nadie”, precisó.

En tanto, Mónica Cabrejos evitó ahondar en detalles sobre las declaraciones que dio Spraggon y resaltó que no le suma lo que diga el argentino.

“No vi el programa porque estaba trabajando, no me ocupo de cosas que no me suman. Sigo haciendo mi trabajo porque toda mi vida me la he ganado honradamente, a Dios gracias que tengo trabajo. ¿Si iniciaré alguna acción legal en contra de Renzo? Imagínate... Con todo lo que voy a gastar en alguna acción legal, mejor me voy de viaje”, acotó la conductora de ‘Válgame’. (L. Gamarra)