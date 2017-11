Reyes del Show: Leslie Shaw sufrió una terrible caída en los ensayos [VIDEO]

La cantanteLeslie Shaw sufrió una terrible caída durante los ensayos de la coreografía que presentará en la tercera gala "Reyes del Show". La rubia busca salir de la triple sentencia que decidirá su futuro en la competencia de baile de Gisela Valcárcel.



El último sábado, Leslie Shaw hizo su debut en la pista junto al bailarín Waldir Felipa. Días después, en pleno ensayo, el bailarín no pudo sostenerla al terminar una de las cargadas.



Leslie Shaw cayó con el peso del cuerpo sobre su mano izquierda provocando un fuerte golpe y dolor en la muñeca como se ven en las imágenes captadas por las cámaras del microprograma de "El Gran Show".

Reyes del Show: Leslie Shaw

A pesar del golpe, Leslie Shaw no abandonó la academia gracias a a la rápida atención del personal médico. Tras un descanso obligado, la rubia continuó con los ensayos de la tercera gala de "Reyes del Show".



“¡Soy una mujer de retos! El año pasado participé en “El Gran show” y no lo disfruté al cien por ciento porque pasaron muchas cosas en mi vida que no me dejaron disfrutar ese momento. Este año me han pasado tantas cosas buenas y he disfrutado tanto todo que regresar a bailar me va a hacer gozar como ¡nunca! Sé que es una competencia y está difícil pero mi filosofía es vivir el día y disfrutarlo como si fuera el último y eso haré sin miedos y sin más tristezas #girlpower”, mencionó en sus redes sociales.



En la triple sentencia Leslie se enfrentará a Karen Dejo y Brenda Carvalho en una de las competencias más exigentes de la temporada. Al final de la gala, una será eliminada. “Reyes del Show” sábados a las 9 p.m. por América Televisión.