Esto se prendió. Magaly Medina presentará este miércoles 8 de febrero una nueva bomba que remecerá la farándula peruana, ya que un joven acusa a Ricardo Mendoza de meterse en su relación.

“Escándalo. Herido en su orgullo joven denuncia famoso comediante por haberse metido en su relación . Además, muestra las pruebas de las reiteradas veces que encaro al comediante que para colmo tiene novia ”, se escucha en el adelanto del programa de espectáculos.

“Quién se metió en tu relación?”, le pregunta el periodista al joven; a lo que este responde: “Ricardo Mendoza, el de ‘Hablando huevadas’. Las condiciona a estar con él por dinero”.

Ricardo Mendoza es acusado de meterse en una relación y serle infiel a su novia

Ricardo Mendoza es acusado de meterse en una relación y engañar a su novia: "Joven encaró a comediante". Video: ATV

Carlos Alcántara critica a Ricardo Mendoza y Jorge Luna

El actor y director Carlos Alcántara aseguró que no necesita colgarse de la popularidad de los conductores de ‘Hablando hueva...’ para promocionar el estreno de su película ‘¡Asu mare!: Los amigos’, tal como lo deslizó uno de los presentadores de dicho espacio, Ricardo Mendoza.

“¿Si han dicho que los estoy utilizando para promocionar mi película? Uy, sí, me estoy colgando porque todo el Perú está con ellos, uy, sí. Me da risa, nada que ver. Tomo las cosas como de quien viene”.

“Si ellos son felices con lo suyo, que sean felices. Sí están facturando plata como locos, bacán. Si eso es lo más importante para ellos, bien, pero yo no me voy a poner en plan de dime o qué dijo. Esto no es un tema nacional, sino un tema que ellos están alucinando.

