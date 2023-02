FUERTE. Pedro Valle, quien fue pareja de Rosalía Franco, mujer que habría mantenido una relación con Ricardo Mendoza, salió al frente y reveló que el comediante de ‘Hablando Huevadas’ condicionaría a la modelo extranjera para que este con él.

El productor explicó que la misma modelo le dijo que tenía que estar con Ricardo Mendoza, ya que ella es la que mantiene a su familia.

“Le pasaban como 10 mil soles, estaba obligada a estar con él porque el pata le pagaba el departamento, los gastos de su familia, todo eso” , dijo.

Ricardo Mendoza y la fuerte acusación del ex de Rosalía Franco

En otro momento, Pedro Valle afirmó que Ricardo Mendoza “condiciona” a las mujeres para que estén con él.

“Terminamos hace una semana, teníamos una relación de pareja, se podría decir. Me contó (lo de Ricardo Mendoza) para que yo lo supiera. Hay una diferencia grande entre él y yo… yo no compro amor ni a las personas, yo me las gano por las que soy. Él es un hijo de p***, condiciona a las mujeres para que estén con él”, comentó indignado.

