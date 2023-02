CON ELLA NO ES. Ricardo Mendoza sigue en el ojo público luego que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ lo ampayaran ingresando a un departamento con una jovencita llamada Rosalía Franco, pese a que el comediante tiene pareja. La venezolana decidió aparecer a la luz pública para burlarse de la situación, luciendo desconcertada.

A través de un video de TikTok, se observa a Rosalía Franco reaccionando a la promoción del escándalo en el programa de la ‘urraca’ y mostrándose sin comprender el asunto. “Ay, yo quedé loca”, se le escucha decir con una voz en off .

Esto se da luego que Alicia Alparcana, pareja del creador de ‘Hablando Huevadas’, ratificara la versión del comediante de que ambos tienen una relación abierta, es decir, ambos pueden tener otra pareja fuera de la relación.

TROME | Mujer vinculada a Ricardo Mendoza se pronuncia

LOS CHATS DE LA VENEZOLANA CONTRA RICARDO MENDOZA

Magaly Medina entrevistó a Pedro Valle, el productor audiovisual que fue pareja de Rosalía Franco, mujer vinculada a Ricardo Mendoza de ‘Hablando huevadas’. Valle mostró a detalle los chats en los que hablaba con Rosalía, mientras ella llevaba una supuesta relación con el comediante. Sin embargo, tal como lo evidencian las conversaciones, la mujer se aprovechaba económicamente de Mendoza.

Esto se demuestra en una parte de la conversación, en donde la venezolana admite que solo está con Ricardo por conveniencia y que le daba “ladilla” estar con él.

“Tú me tir** y no me das nada” le dice Rosalía a Pedro Valle , para luego agregar: “Dices que no me das porque tir* con un hue...”, refiriéndose a Ricardo Mendoza.

Además, indica que le gustaría ganar más dinero, tanto como Mendoza: “No me parece bien (acostarse con Ricardo) y me da ladilla (asco) porque me gustaría llegar a ganar esa plata yo”.