Ricardo Morán anuncia el nacimiento de sus mellizos con tierna foto ¡Felicidades! | Instagram | FOTOS

¡Felicidades! Ricardo Morán anunció a través de su cuenta de Instagram el nacimiento de sus mellizos Catalina y Emiliano, en Estados Unidos. El productor de TV compartió la noticia con sus miles de seguidores en redes sociales.

Ricardo Morán escribió un extenso mensaje en el que cuenta a detalles como fue el proceso previo al nacimiento de sus bebés y agradece a sus amigos y a todos aquellos que estuvieron pendientes.

El conductor de 'Yo Soy' señaló que Catalina y Eduardo nacieron fruto de un 'el vientre subrogado de una maravillosa mujer' y que le debe todo a ella que los cuidó durante el embarazo.

Ricardo Morán había permanecido alejado de las redes sociales y hasta eliminó todas sus fotografías de Instagram, esto había generado intriga entre sus seguidores que no imaginaban la noticia.

Ricardo Morán muesta insólita fotografía en Instagram. (Fotos: USI) Ricardo Morán. (Fotos: USI)

"Esta mañana, por medio de una cesárea impecable, ejecutaba por un extraordinario equipo médico aquí en Estados Unidos, llegaron a este mundo mis dos hijos: Catalina y Emiliano Moran Vargas. Ambos sanos, pesando 3 kilos y medio cada uno.

Fueron fecundados in vitro con mi esperma y ovulos donados anónimamente y cuando llegaron a ser embriones en laboratorio fueron implantados en el vientre subrogado de una maravillosa mujer donde crecieron cuidados por ella y su maravillosa familia con mucho amor, a quienes les debemos todo.

Es el día más feliz de mi vida. Esperé doce años planeando este momento y el proceso concreto tardó dos años. Tengo que dar las gracias a mi maravillosa familia que me acompañó desde el principio y a mis grandes amigos que me ayudaron y guardaron el secreto estos años (ustedes saben quienes son). Muchas gracias de mi familia para las de ustedes.

Ser padre es una invitación que te da la vida para ser una mejor persona, pedir perdón por errores pasados y tratar de ser un ejemplo para que Emiliano y Catalina puedan ser felices. Se los prometo a ellos privada y públicamente. Hoy empieza mi vida otra vez", escribió en su cuenta de Instagram.