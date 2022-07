¡NUEVA POLÉMICA! Ricardo Morán es criticado por usuarios de Twitter debido a un fragmento de un episodio de su podcast “MORANmente incorrectos”, el cual presenta junto a su hermana Mariana Morán.

Se trata del EP titulado: “Ricardo se sacó la mier..” donde conversaron sobre algunos famosos que “hacen pacto con el diablo”.

“Otros que vendieron su alma al diablo son Bob Dylan, Eminem, Katy Perry, Lady Gaga, Marilyn Manson y Kanye West, a Kanye sí le creo alucina, o sea les ligó. Si me quieren vender con qué terrible es satanás, yo veo esta gente famosa, está regia, son millonarios, yo de todas maneras hago pacto”, expresó Mariana Morán.

“El catolicismo no me ofrece nada de esto, me han ofrecido condena eterna, el calvario”, agregó la mujer. Ante ello, el jurado de ‘Perú tiene talento’ apoyó a su hermana.

Ricardo Moran: “La vida con Dios es una mier...”

El productor de TV remarcó que si se compara el supuesto “pacto con el diablo” con lo que ofrece Dios, este último sale perdiendo.

“Francamente, sale perdiendo. En la vida con Dios como tú dices es una mier... en cambio la vida con el diablo es ser Mick Jagger, la vida con el diablo es ser Karol G, Bad Bunny, J Balvin, Rihanna (…) Los Portales tienen mejor publicidad que Dios”, manifestó.

Yo tampoco soy creyente y la gente que ve al diablo hasta en la sopa me da cringe, pero qué tan superficial y hueco tiene que ser para pensar así:pic.twitter.com/OUcct2BzDs — Gabriel Deledda 🏳️‍🌈 (@GabrielDeledda) June 29, 2022

Lo dicho por Ricardo Morán fue criticado por los usuarios de redes. “Yo tampoco soy creyente y la gente que ve al diablo hasta en la sopa me da cringe, pero qué tan superficial y hueco tiene que ser para pensar así”, “Ricardo Moran quiere pelear con Dios para sentirse alguien”, son algunos de los comentarios.