Zoila García, hija de la recordada Lucila Campos, desmintió que Richard Swing le haya comprado los derechos musicales de su madre, tal como lo afirmó Beto Ortiz en el programa ‘Magaly TV: La firme’.

“Estoy bien mortificada con eso, cómo el señor Ortiz va a asegurar algo sin saber. Cómo voy a vender los derechos de mi mamá, yo soy heredera de eso, cobro las regalías y tengo documentos que lo prueban”, comentó la percusionista.

¿Alguna vez Richard Swing se aprovechó de la situación de tu madre?

Él me ayudó para organizar un evento que realicé, pero jamás me ha comprado algo. Por más que haya pasado por situaciones difíciles, nunca lo habría hecho, no tienen por qué ensuciar la memoria de mi madre. He trabajado musicalmente con Richard porque soy músico y vivo de eso. (M.C.)

BETO DENUNCIA A RICHARD SWING

En el programa de Magaly Medina, Beto Ortiz contó que Richard Swing, que recientemente estuvo en el ojo de la tormenta por un contrato con el Ministerio de Cultura, no tuvo reparos en timar a los descendientes de Lucila Campos cuando ella se encontraba agonizando.

“Richard Swing compró los derechos de las canciones de Lucila Campos por 10 mil soles cuando ella estaba en su lecho de muerte”, reveló el exconductor de televisión. La Urraca se mostró perpleja por el mal proceder del cuestionado personaje.

En ese entonces los hijos de Lucila Campos se encontraban muy necesitados por la enfermedad que se llevaba la vida de la cantante. Viendo la necesidad de los familiares de la cantante, Richard Swing se aprovechó de esta vulnerabilidad y les indicó que estaba dispuesto a entregarles 10 mil soles, siempre y cuando le vendan los derechos de las canciones de la criolla.

