El cantante Ricky Trevitazzo lamentó que el gobierno no apoye a los músicos y cantantes, pues los protocolos para el reinicio de los conciertos con aforo reducido y sin venta de bebidas alcohólicas no son viables, pues ellos viven de la ganancia por la venta del licor.

“Las medidas que ha dado el gobierno no son buenas para los músicos y cantantes que vivíamos de los conciertos, porque no se pueden hacer shows sin la venta de cervezas porque de ahí sale el pago para los artistas. He conversado con muchos productores y nadie quiere invertir en hacer un concierto porque no habría ingresos”, enfatizó el cantante.

Sin embargo, dice ser un ‘guerrero’ y se multiplica para sacar adelante a su familia. “En esta pandemia me he convertido en chef y vendedor porque soy un guerrero, nunca me doy por vencido y tengo que sacar adelante a mi familia”, indicó.

Además, detalla que la música sigue siendo su pasión, y por ello, realizará este sábado 12 su primer concierto virtual gratuito, pues lo transmitirá en Facebook. “Junto a mis amigos de toda la vida voy a realizar mi primer concierto gratuito y nos llamamos ‘Ricky Trevitazzo y Q’ chicha’, donde cantaré salsa, cumbia y mucha pachanga”, dijo.