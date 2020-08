Tras los problemas que tuvo Ricky Trevitazzo por el alquiler de su local donde vende salchipapas y sánguches en el Callao porque la dueña del establecimiento le reclamó que no había pagado ningún servicio como el agua y la luz desde hace un año y medio, ahora el ex Skándalo salió a dar la cara en el programa de Magaly Medina.

La ‘urraca’ mencionó que, según el documento legal y pese a los problemas de la mujer con su familia, ella es la dueña del lugar, por lo que le indicó al cantante que lo “puede desalojar con todo y tus trastes a la calle”.

Magaly Medina le dijo a Ricky Trevitazzo que debería negociar con la señora para llegar a un acuerdo y pagarle el alquiler.

“Ponte en mi lugar. ¿Cómo crees que me siento después de todo lo que me han hecho? (...) Yo jamás le he faltado el respeto a la señora”, comentó el ex Skándalo, quien no pudo seguir defendiéndose, pues Magaly Medina mencionó que los dejaría para que “resuelvan sus problemas”.

Ricky Trevitazo habló con Magaly Medina tras problemas por alquiler de loca. (Magaly Tv. La firme)