El cantante Ricky Trevitazzo comentó que en unas semanas empezará a grabar nuevos temas en un proyecto como solista, pero descarta realizar los llamados ‘privaditos’ porque lo más importante en estos momentos de pandemia que vive el país, es tener salud.

“La música es mi pasión de toda la vida y aunque por ahora lo había dejado en un segundo plano porque no se pueden realizar shows, me buscaron para grabar unos temas nuevos y lanzarlos en unas semanas. Así que me encuentro muy entusiasmado y esperando volver a mi faceta como cantante”, enfatizó el excantante de ‘Skándalo’.

Sin embargo, Ricky aclara que no realizará los llamados ‘privaditos’ pues lo primero es cuidar su salud y la de su familia. “Muchísimas veces me han llamado para hacer un privadito y lo he rechazado tajantemente porque la salud no es un juego. Yo debo de cuidarme y respetar a mi familia, tengo mi esposa y mis hijos pequeños. He perdido a muchos amigos como todos, y le tengo miedo a este virus”, agregó Ricky.

Finalmente, cuenta que continúa con su restaurante de comida rápida en La Perla, a pesar de las duras medidas que le está tocando vivir con las restricciones sanitarias. ”Estoy sobreviviendo con mi restaurante de comida rápida, yo soy un luchador, no le tengo miedo al trabajo. Por mi zona había unos once locales y ahora solo quedamos tres, la crisis es muy dura, y por eso, hago hasta el delivery de mis productos. Algunos se sorprenden al verme, pero chamba es chamba”, añadió el cantante.