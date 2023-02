Roberto Palacios demandará a Maribel Meza luego que la supuesta amante del exfutbolista se encargó de difundir los chats de WhatsApp que confirman la infidelidad del ‘Chorri’ a su esposa Karla Quintana.

“¿Sigues en tu posición? ¿Vas a tomar alguna medida legal? ¿Te has comunicado con ella o ella contigo?”, fue la pregunta de la reportera a Palacios.

Ante la consulta, el ‘Chorri’ afirmó que no se ha comunicado con su supuesta amante, pero que su abogado tomará medidas legales.

“No me he comunicado todavía, pero sí de hecho sí, mi abogado ya va a tomar cartas en el asunto sobre ese tema porque no va a quedar así” , comentó el deportista en comunicación con el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Qué dijo la mujer que estuvo con el ‘Chorri’ Palacios?

Maribel Meza, la nueva ‘amiga’ del ‘Chorri’ Palacios, confirmó que tuvo intimidad con el exfutbolista, incluso mostró comprometedores chats en el programa “Magaly TV: La Firme”.

Según se pudo ver en estos chats de WhatsApp, el exfutbolista coordinó con Maribel para tener un encuentro íntimo sin que su esposa se entere.

“Conversa y conversa hasta que bueno, a mí se me cayó el arete a lo Malú Costa (...) Bueno, él me dice: ‘¿Vamos atrás?’ Vamos atrás, pues, y conversando ya, pues, el resto ya tú sabes, ¿no?”, contó Maribel para el programa de Magaly Medina.

