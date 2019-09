El interminable abrazo que marcó el reencuentro de Vanessa Terkes y Roberto Martínez | VIDEO

Nada como un abrazo para reencontrarse. Vanessa Terkes viajó hasta Chiclayo para entrevistar a Roberto Martínez. Las cámaras de 'En Boca de Todos' captaron el momento en que ambos se volvieron a ver.

El exfutbolista la esperaba en el aeropuerto y, al verse, se fundieron en un largo abrazo. Cuando se separaron, los ojos de la actriz estaban brillosos, como si hubiese intentado aguantar las lágrimas.

“¡Bienvenida!”, dijo el exfutbolista a lo que Vanessa Terkes contestó: “¿A dónde me vas a llevar?”. El ex futbolista le propuso ir a comer un ceviche. Lo cierto es que los ex mantuvieron una corta relación en el año 2012, pero desde entonces mantienen una estrecha amistad.

En entrevista con Vanessa Terkes, Roberto Martínez le reclamó a la actriz el no haberlo invitado cuando contrajo matrimonio con George Forsyth. Además, se animó a confesar que actualmente está soltero y que una persona recientemente lo 'choteó'.

"A esta altura de mi vida no sé si me vuelva a casar. Para mí no es importante, pero si estoy con una persona para la que sí es importante, de repente sí. Estoy soltero. Me chotearon hace poco", bromeando con Vanessa Terkes.