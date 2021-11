El experimentado actor peruano-venezolano Roberto Moll admite estar contento porque después de algunos años volvió a la televisión peruana, metiéndose bajo la piel del español José Carratalá en ‘Los otros libertadores’.

“Este ‘rentrée’ (regreso a la actividad) es muy lindo y nada menos que con un personaje muy fuerte, que me exigió mucho investigar en la historia de este hombre: su psicología interior, sus motivaciones, y descubrí que era un militar de profesión pero muy sangriento y muy sádico”, aseguró el actor en una entrevista para Correo.

“Lo mandaron de España hasta Huamanga (Ayacucho) en 1824, la región más fuerte de las peleas por la independencia. Este hombre arrasó con Huamanga y después descubrió que a los pueblos adonde iba a matar e incendiar, la gente se iba antes que llegara él y sus huestes, descubrió entonces que alguien les estaba avisando”, precisó.

Roberto Moll junto a Magaly Solier en "Los otros libertadores".

ELOGIO A MAGALY SOLIER

Sobre su trabajo con la actriz ayacuchana Magaly Solier, el actor sostuvo que tenía mucho que agradecer a nuestra primera actriz de cine internacional, pues resaltó que han tenido escenas muy fuertes y muy bien trabajadas. Además, admitió ser admirador de su talento histriónico.

“Aparte que el capítulo está protagonizado por una actriz de cine mundial, como es Magaly Solier, con premios en Europa, una primerísima actriz. Yo siempre he pensado eso, cuando estuve fuera del país, 40 años, me di cuenta que el peruano no ayuda a otro peruanos, somos muy desunidos, yo creo que ya es momento de empezar a unirnos”, resaltó.